S šovom si je Katja Šivec začinila življenje (FOTO)

Najprej se poročijo in nato spoznavajo. Resničnostni šov Poroka na prvi pogled je pri nas dvignil nemalo prahu, a tudi zanimanja za to, kateri od poročenih parov se bo najbolj ujel. Da pot ni bila prava, je hitro ugotovila Katja Šivec, ki je v eni od prejšnjih oddaj že ugotovila, da Aleksandar ni pravi človek zanjo.

Katja je ena od nevest v šovu Poroka na prvi pogled, ki ga pri nas gledamo prvič. FOTO: PLANET TV

»Zavedala sem se, da bi sicer trenja med nama lahko popestrila zgodbo in da je tudi to za takšno oddajo ključno, ampak sem ocenila, da je cena mojega dostojanstva prevelika za takšen odnos. Če dobro pomislim, so se moji notranji alarmi začeli oglašati že zelo hitro, mislim, da prvič, ko sva na poročnem zajtrku izvedela za pozitiven izid korone. Njegova reakcija je bila nenavadna, a temu najprej nisem posvečala take pozornosti,« je iskreno povedala Katja, ki je hitro ugotovila, da s televizijskim ženinom nimata veliko skupnega.

»Vseskozi sem prepoznavala čudne tone v komunikaciji, a sem se prepustila toku. Potem pa se je neprimeren odnos stopnjeval. Lahko rečem, da je bila ta izkušnja zame zelo dragocena in sem z njo predvsem potrdila, da imam zdrave mehanizme za to, kaj v svojem življenju toleriram. In da sem v dobrem stiku sama s sabo. Dan mi je tudi dar, da človeka hitro preberem, in tudi pri Aleksandru ni bilo nič drugače. Ko nekdo pri meni prekorači meje dopustnega, ni poti nazaj,« pravi Cerkničanka, ki je pozornost gledalcev ukradla tudi zaradi svoje razgledanosti in umetniške navdahnjenosti, o kateri je spregovorila tudi za Mično.

Arhitektka, oblikovalka in vsestranska umetnica sicer za svojega bodočega partnerja ne postavlja pogoja, da mora imeti podobne interese, ugotavlja pa, da bi »težko živela z nekom, ki ni notranje prebujen«. Razkrila je tudi svoje otroške sanje, da postane igralka. Nastopila je že v dveh mladinskih filmih, toda kot pravi, so ji študij igre odsvetovali tudi nekateri znani igralci.

»Od blizu in čisto zares sem izkusila, kako poteka filmsko snemanje, in že tako mlada pridobila res veliko znanja in izkušenj. Imela sem to srečo in čast, da sem stala ob boku slovenskim legendam filma in gledališča,« je hvaležna za izkušnjo Katja, ki ni izgubila upanja, da bo nekoč srečala moškega, ki ji bo znal slediti na njeni poti. »Sicer pa tudi s svojo samskostjo lepo živim in znam biti sama oziroma v tem celo uživam. Ampak moram dodati, da še vedno trdno verjamem, da je življenje v dvoje lahko pravi blagoslov in velika izpolnitev. Verjamem, da smo ustvarjeni za dvojino,« še pove Katja.