Ruska zvezda prihaja k nam

Na 72. Ljubljana Festivalu so z avgustom vstopili v drugo polovico festivalskega poletja in eden takšnih dogodkov, ki ga ljubitelji baleta ne smejo zamuditi, je Gala večer svetovnih baletnih zvezd. V torek, 20. avgusta, se bo v Cankarjevem domu zvrstilo veliko plesalcev iz najbolj priznanih baletnih ansamblov, največja med baletnimi zvezdami pa bo primabalerina Svetlana Zaharova, ki je na festivalu prvič nastopila pred petimi leti in do zadnjega kotička napolnila Gallusovo dvorano. Primabalerina navdušuje občinstvo in kritike z izjemno tehniko ter iskrivo dramatično interpretacijo vseh mogočih vlog. Izobraževala se je na baletni akademiji Vaganova, kjer je drugi razred preskočila in šla naravnost v maturantski razred, kar se je zgodilo prvič v zgodovini te šole. Kot mlada zvezda ruskega baleta je hitro vzhajala in že pri osemnajstih letih, ko se je pisalo leto 1997, postala glavna plesalka legendarne zasedbe Marijinega gledališča. Od leta 2003 je članica znamenitega Bolšoj teatra v Moskvi in gostuje po vsem svetu.