Rosvito Pesek prijavili zaradi oddaje in gostov: poglejte, kako se je odzvala (FOTO)

Barbaro Rajgelj, pravnico, docentko na fakulteti za družbene vede in aktivistko, ki je kritična do politike in družbe, je zmotilo, kako je voditeljica Odmevov Rosvita Pesek vodila pogovor z gosti na temo odločitve ustavnega sodišča, po kateri bodo samske ženske in ženske v istospolnih zvezah upravičene do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo.

Rajgljeva je prepričana, da je voditeljica kršila standarde profesionalnega dela.

»V studio sta bila vabljena dva akterja, ki sta z vidika obravnavane teme nerelevantna, voditeljica je pogovor uvedla z napačno informacijo, med pogovorom ni reagirala na neresnične in diskriminatorne izjave enega od gostov – poslanca Janeza Ciglerja Kralja –, celo več, med pogovorom je spodbujala sogovornika k izjavam v smeri nespoštovanja odločitev ustavnega sodišča, ki je v ustavni demokraciji vrhovni varuh pravne države, ustavnosti in človekovih pravic,« je uvodoma zapisala Rajgljeva.

Svojo pritožbo je poslala Varuhinji pravic gledalcev in poslušalcev Marici Uršič Zupan in jo objavila še na omrežju X.

V pritožbi lahko med drugim preberemo, da so Rajgljevo zmotile besede poslanca Cigler Kralja, ki je med drugim trdil, »da je večina na ustavnem sodišču dala prednost željam odraslih pred največjo koristjo otroka in da 'otrok naenkrat postane blago, ki si ga zaželiš, v trgovini kupiš, izbereš in imaš'«.

Barbara Rajgelj pravi, da je »izjava sama po sebi absurdna, če pa aludira na možnost nadomestnega materinstva, je tudi napačna, saj se skladno s slovensko zakonodajo kaznuje z zaporom do treh let, kdor opravi postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo zaradi nadomestnega materinstva.«

»Na neresnično trditev, da se otroci najbolje razvijajo v družinah, kjer sta prisotna oče in mati, je voditeljica celo odgovorila: 'Vas razumem, ampak sprašujem, ali je za vas ta tema politično zaprta'«, navaja Rajgljeva.

Za pritožbo varuhinji se je med drugim odločila tudi zato, ker je »voditeljica gosta dvakrat v kratkem času spodbudila k razmisleku o aktivnostih, ki bi načrtovale uresničitvi ustavne odločne: 'Je za desni pol ta zgodba zdaj končana ali razmišljate, da bi kako drugače obrnili stvari, se pritožili, karkoli'.«

Rajgljeva je prepričana, da je voditeljica gosta »spodbujala k razmisleku o preprečevanju uresničitve ustavne odločbe,« kar je navedla z besedami: »Pri tem si je težko predstavljati, tako Rajgelj, da voditeljica ne bi bila seznanjena s tem, da proti odločbi ustavnega sodišča ne obstaja pritožbe in bi bilo vprašanje zastavljeno iz gole radovednosti.«

Na njen zapis se je odzvala voditeljica Rosvita Pesek in na omrežju X zapisala:

»Napredujejo. Poleti mi je članica Sveta RTV Barbara Stegeman kar direktno pisala in me ozmerjala, da sem z vprašanji Asti Vrečko kršila profesionalne standarde. Opravičila za nedovoljen pritisk ni bilo. Pol leta zatem Barbara Rajgelj že ve, da je mesto za pritožbe Varuhinja.«