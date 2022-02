Rosvita Pesek ogorčena: Slovenka ne bo pustila svojega sina v vojno

Vojna v Ukrajini oziroma v Evropi je presenetila tudi televizijsko voditeljico in zgodovinarko Rosvito Pesek, ki se je še sredi tedna veselila, da se bodo ukrepi zaradi covida 19 vidno rahljali, lokali zaživeli, a se je zgodilo vse prej kot to. »Iz te veselosti ni bilo nič. Veliki mogul iz Moskve je krenil na svoj krvavi pohod,« je v napisala v daljšem zapisu na facebooku, kjer večkrat omenja, da je treba ruskega predsednika Putina zaustaviti.

Retorično se sprašuje, »kako nihče ni opazil tega bolnika v Moskvi? Spustilo se ga je na Krim, zdaj v Ukrajino…Niti pomisliti ne smem na našo še pred petimi leti veljavno zunanjo politiko, ko je bil zunanji minister kuhan in pečen v Moskvi (15 obiskov), do Washingtona pa ni znal priti - niti enkrat,« piše. Boji se, da še ne bo kmalu konca. »Morda covid 19 ni bil tisto najhujše, kar nas je v zadnjih dveh letih doletelo. Svetovne televizije poročajo o vojni – v živo 24 ur/dan. O streljanju in umiranju,« zato je prepričana, da je treba Putinovo vojsko ustaviti.

In kdo bi lahko ustavil Putinov pohod v Evropo? »Evropejka ne bo pustila svojega sina v vojno, da krvavi v Ukrajini v boju z ruskimi vojaki. Tudi Slovenka ne. Ukrajina bo morala to bitko izboriti sama. Taka je realnost. Ima načelno podporo in konkretno finančno in danes že celo vojaško pomoč članic zveze NATO, verjetno več ne bo dobila. Ima v resnici več, kot smo imeli mi pred 31 leti, ko se nas je lotila JLA. Še sredi maja 1991 so v zvezi NATO imeli načrt, da bi na mejo med Slovenijo in Hrvaško poslali 5000 vojakov, saj so imeli informacije, da JLA lahko napade Slovenijo, a ko je do odhoda tankov JLA iz vojašnic dejansko prišlo, so načrt pospravili v predal. In nam niso pomagali,« se spominja Peskova, ki je prepričana, da vojne v današnjem svetu sploh ne bi smelo biti.