Roškar in Ramšakova z avtomobilom po avtocesti, posredovala je tudi policija (VIDEO)

Najbolj zabavna radijska dvojica, Anja Ramšak in Robert Roškar, ki poslušalce zabava v radijskem šovu Šou domov, je pred dnevi za svoje zveste oboževalce in poslušalce pripravila osvežujoče in poletno glasbeno presenečenje. Kot imata v navadi že zadnja tri poletja, Anja in Robert vsako leto posnameta priredbo določene uspešnice in jo začinita v svojem navihanem stilu. Po treh poletnih uspešnicah Kraljica noči, Čof, čof in Greva skup na morje je napočil čas za četrto, ki sta ji dala naslov Mudi, mudi. V njej nastopa tudi posebni glasbeni gost, in sicer Dare Kaurič, član skupine Kingston, saj sta se simpatična radijska voditelja odločila za priredbo skladbe Cela ulica nori.

Za pesem sta posnela tudi nagajiv, poletni videospot, ki povzame tipične tegobe odpravljanja na dopust, to pa so preveč prtljage, gneča na avtocesti, vročina in zastoji. »Kot vsako snemanje je bilo tudi tokrat zabavno, sicer pa nam je bilo malo vroče. Smo pa snemanje morali malo zamakniti, ker je moral Roši k frizerju,« se je spomnila Anja, Roškar pa jo je v smehu dopolnil: »Za snemanje videospota sem iz kleti privlekel mojo legendarno 'tičojelko' in vedno sem vesel, ko jo privlečem ven, četudi sredi poletja!«

Roškar se je tudi tokrat odlično zabaval. FOTO: Domen Kovaček

Svoje božično drevesce, ki po obliki spominja na moški spolni ud, je radijski voditelj privezal na streho roza avtomobila in je bil na avtocesti nedvomno največja atrakcija. »Roza avtomobil že sam po sebi vzbuja ogromno pozornosti, zdaj pa je imel na strehi privezanega še dvometrskega zelenega velikana. Vsi so gledali, kaj pri bogu se dogaja, naju snemali, trobili, na koncu pa me je ustavila še policija! Nisem pa dobil kazni,« se še zasmeji Roškar med obujanjem spominov na zabavno snemanje.