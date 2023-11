Roberta Goloba srečal na letalu v Dubaju: poglejte, kaj je počel

»Na letu Dubaj - Ljubljana sem pred kakšno uro šel na stranišče in v predzadnji vrsti srečal našega premierja,« je na družbenem omrežju X v ponedeljek okoli 14. uri čivknil lastnik hotela v Kranjski Gori Jure Culiberg. Objava je hitro zaokrožila na spletnem omrežju, z Ukoma pa so nam pojasnili, da predsednik vlade Robert Golob ni bil na službeni poti.

»Zasebnih poti predsednika vlade ne komentiramo. Predsednik vlade stroške zasebnih poti plačuje sam,« so se odzvali na naše vprašanje na Ukomu.

Po besedah Golobovega sopotnika je bil premier na letalu sam, pot pa si je krajšal z igranjem igre sudoku na telefonu.

Pod objavo so se usuli komentarji. Nekateri so zapisali, da so v preteklosti na poti srečavali tudi druge slovenske politike, a o tem niso nikoli pisali. Culiberg pa je na to dodal, da je zapis o premierju objavil »samo zato, ker mi je bilo pač zanimivo, da leti z nizkocenovnim letalom tako kot jaz«.

Goloba so po besedah sopotnika na letališču Brnik prestregli njegovi varnostniki in so ga pospremili do avtomobila BMW X5, medtem ko so prtljago prevzeli policisti.

Premierjeva partnerka Tina Gaber je sicer velika navdušenka nad potovanji, v Dubaj pa se vedno rada vrača.