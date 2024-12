Renata Bohinc kar žari ob svojem partnerju: poglejte, kam sta šla (FOTO)

Renata Bohinc, nekdanja žena slovenskega smučarskega skakalca Primoža Peterke, je po dolgih letih nesreče v ljubezni, le našla iskrico v očeh. Pred dobrim letom je prvič javno razkrila, da je v zvezi s slovenskim glasbenikom Binom Zorkom.

Renata od takrat vsake toliko na instagramu potrdi, da je njuna ljubezen z Binom še vedno močna in da uživata v skupnem preživljanju prostega časa. Te dni je objavila, da sta se udeležila koncerta srbske rock skupine S.A.R.S.

Bine je dober poznavalec glasbe, saj je basist skupine Happy Ol' McWeasel.

Renata in Primož Peterka, ki imata sicer že tri odrasle otroke, sta se uradno ločila leta 2019, poročila pa sta se 2003. Renata je v preteklosti javno spregovorila o težavah, s katerimi sta se soočala med zakonom, predvsem zaradi Peterkove športne kariere in pritiska, ki ga je ta prinašala. V času njegove športne slave je večino družinskih obveznosti nosila sama. Kljub ločitvi pa ohranjata prijateljske odnose in skupaj podpirata svoje otroke​.