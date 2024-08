Redko viden prizor: seksi voditeljica z nacionalke v kopalkah jemlje dih

Lani jeseni je veliko pozornosti v javnosti požela Valentina Plaskan oziroma njega odstavitev z mesta voditeljice in urednice TV Dnevnika. Šlo je celo tako daleč, da je na Kolodvorski morala posredovati reševalna ekipa, saj je Plaskanova potrebovala zdravniško pomoč. No, zadeve so se kasneje umirile, Plaskanova zdaj vodi poročila na nacionalki. Kot je videti po objavah na družabnem omrežju, pa trenutno dopustuje na Hrvaškem. Ob tem je objavila fotografijo, kjer je na čolnu v belih kopalkah s pripisom: »Bilo je čudovito poletno jutro in zdelo se je, kot da ne more iti nič narobe.«