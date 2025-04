To si je privošči Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg se je odločil za pomemben življenjski korak. Pred kratkim je namreč kupil vilo v Washingtonu, za katero je odštel neverjetnih 23 milijonov dolarjev oziroma 21 milijonov evrov, piše New York Post.

Odločitev direktorja podjetja Meta je posledica dejstva, da zaradi poslovnih zadev vse pogosteje potuje v ameriško prestolnico.

Arhitekt Robert Gurney Zuckerbergovo nepremičnino, dobrih 15 minut oddaljeno od Bele hiše, opisuje kot moderno stavbo, zasnovano tako, da se spaja s tradicionalno arhitekturo soseske.

Zuckerbergova nova rezidenca ima pet spalnic, sedem popolnoma opremljenih kopalnic, dnevno sobo, jedilnico, kuhinjo, predsobo in ogromno klet.

Direktor tehnološkega velikana bo v vili najbrž prebival tudi med zagovarjanjem na očitke žvižgačice Sarah Wynn-Williams, ki družbi očita spodkopavanje ameriške nacionalne varnosti in obveščanje Kitajske glede prizadevanj ZDA na področju umetne inteligence.

Vse z namenom, da bi še povečali poslovanje na kitajskih trgih, piše Mail Online.

Wynn-Williamsova, ki so jo leta 2017 po sedmih letih odpustili z mesta direktorice globalne politike pri Facebooku, je pričala pred senatnim odborom za pravosodje in povedala:

»V vseh teh sedmih letih sem videla, kako so vodstveni delavci Mete večkrat spodkopavali nacionalno varnost ZDA in izdajali ameriške vrednote.

To so počeli skrivaj, da bi si pridobili naklonjenost Pekinga in na Kitajskem zgradili podjetje v vrednosti 18 milijard dolarjev,« je dejala in opozorila, da je Zuckerberg človek, ki ima veliko obrazov.

O svojih izkušnjah je pisala tudi v knjigi z naslovom Ljudje, ki jim ni mar (Careless people), ki je bila v prvem tednu po izidu med desetimi najbolje prodajanimi na Amazonu.