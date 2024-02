Rebeka Dremelj je bila rojena za to vlogo (FOTO)

S svojo prepričljivo igro, sarkazmom, smehom, šalami na račun moških, žensk in tudi odnosov je pevka Rebeka Dremelj pred dvema mesecema prvič nastopila v igralski vlogi. Na težko pričakovani premieri je nabito polno dvorano v uri in pol pripeljala do ekstaze in celo predsednica države Nataša Pirc Musar je skočila na noge ob zaključnem poklonu Jamske ženske, za katero so bili mnogi po ogledu prepričani, da se ji obeta status gledališke uspešnice.

Mnogi znani obrazi so bili med ogledom premiere prepričani, da se nam obeta nova komična uspešnica, in niso se motili. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

In prav to je Jamska ženska tudi postala, saj je ena najbolj gledanih oziroma obiskanih predstav pri nas, glas o Rebekinem igralskem talentu pa je očitno prodrl v prav vsak kotiček naše deželice, saj je vstopnice skoraj nemogoče dobiti za nekaj tednov vnaprej.

Rebeka in Ranko sta zabaven in ustvarjalen tandem. FOTO: Dejan Nikolič

»Vesela sem, da je tako. Niti v sanjah si nisem mogla predstavljati, da se bo zgodilo kaj takšnega. Moram pa priznati, da je bil proces do tega trenutka poln zanimivih izzivov. Šla sem čez precej stvari, s katerimi sem se v življenju prvič srečala,« uspeh predstave komentira glavna akterka, ki je imela od premiere, ki se je zgodila 6. decembra, vse do danes le enajst prostih dni. »Zdaj pa se mi zdi, da sem končno na zeleni veji in da izjemno uživam v svoji vlogi. Predvsem pa se mi zdi, da sem dobra v tem, kar ta trenutek počnem,« še pravi Rebeka, ki je neizmerno hvaležna mnogim, ki ji pošiljajo pozitivna sporočila.

Režiser Ranko Babić in predsednica države Nataša Pirc Musar na premieri Jamske ženske FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Na Rebeko je izjemno ponosen režiser Ranko Babić, ki je hvaležen, da se je odločil ravno njej ponuditi vlogo. »Kot režiser predstave sem na začetku projekta verjel, da bo Rebeka uspešna in da se bo dobro znašla na odru. Po dveh mesecih pa moram priznati, da sem tudi sam malo presenečen nad takšnim uspehom predstave. Verjel sem, da bo Jamska ženska uspešna, a da bo mesec dni vnaprej povsod razprodana, to je res lepo videti. Ljudje so po komentarjih sodeč navdušeni nad Rebeko. Ona je bila rojena za Jamsko žensko,« režiser ne skopari s pohvalami na račun vsestranske Brežičanke.