Ranko Babić je pred novimi izzivi

Po desetih letih uspehov z več kot 630 ponovitvami in skoraj 200.000 nasmejanimi gledalci s komedijama Moška copata in Kriza srednjih let, s katerima je postavil visoke standarde za slovensko monokomedijo, se ljubljenec občinstva Ranko Babić vrača na oder. Znova bo poskrbel za huronski smeh – tokrat s komedijo, ki jo je poimenoval Alpski Ranko. V njej bomo spoznali nove izzive v življenju glavnega junaka. »V prvih dveh predstavah sem se lotil zakona in vzgoje dveh hčera, ampak čas teče in na vidiku so nove stresne življenjske situacije. Puberteta starejše hčerke, njeni zmenki, bodoči 'zeti', prigode v spalnici z ženo in kako sem zaradi nje preživel težko obdobje vegetarijanstva. Sprašujem se tudi, ali sta zen in zdravo življenje res ključ do srečnega življenja. Kot podalpski Bosanec bom na glas povedal vse!« je povedal komik, ki bo premiero komedije Alpski Ranko uprizoril 27. septembra v Špas teatru. V smešni pustolovščini se mu bo na odru pridružil njegov prijatelj Admir Baltić, vrhunski stand up komik in poznavalec skrajno pomembnih življenjskih vprašanj, ki bo Ranku pomagal najti rešitve za vse njegove nove življenjske izzive.