Rajmond Debevec delil spomine iz leta 1980. »Kakšno puško si imel takrat?«

60-letni as Rajmond Debevec, najboljši slovenski strelec vseh časov, še vedno zelo rad strelja in tudi rad zmaguje. Kot je v intervjuju za Slovenske novice povedal, je v svoji karieri dosegel vse, kar si je na tem področju zadal, kar lahko reče le malokateri športnik. In Rajmond lahko.

Naš as je na tekmovanjih največkrat najstarejši aktivni tekmovalec. »Na žalost nisem več konkurenčen v olimpijskih disciplinah, zato je načrtovanje omejeno predvsem na 300-metrsko razdaljo. Streljam tudi v olimpijski disciplini trojni položaj z malokalibrsko puško, pa tudi v nekdanji olimpijski disciplini leže z malokalibrsko, a to je omejeno na manjša tekmovanja. Odločil sem se, da na svetovne pokale ne bom več hodil. Imam sicer izpolnjene strelske kriterije naše zveze in bi lahko odpotoval. A nisem več konkurenčen, zato sem se temu odpovedal,« je še dodal najboljši slovenski strelec vseh časov.

Na današnji dan je Debevec na družbenih omrežjih delil fotografije spominov z zapisom: »Nekoč ... Na današnji dan 29. februarja 1980, Oslo, Norveška. Moji prvi dve medalji na EP.«

Pod objavo so se usuli komentarji sledilcev, objavljamo le nekaj izmed njih: »Več fotografij iz teh časov prosim!!«, »Kakšno puško si imel takrat?«, »Kaj pomeni UG?«

