Komentar Mihe Šimnovca: Debevec kakor legendarni Kasai

Le še bežno se spominjam poletnih olimpijskih iger leta 1984 v Los Angelesu, na katerih je svoj ognjeni krst na največji športni prireditvi, tedaj še pod zastavo nekdanje skupne države Jugoslavije, prestal strelec Rajmond Debevec. Pri takratnih 21 letih je z zračno puško na 10 metrov opozoril nase z 12. mestom. Uvrstitev sem moral, priznam, preveriti na medmrežju.

Odtlej je bil redni član naše olimpijske odprave, v Barceloni 1992, kjer se je Slovenija prvič na tem spektaklu predstavila kot samostojna država, ga je doletela posebna čast, da je bil tudi njen zastavonoša. Ljubitelji športa na južni strani Alp verjetno nikdar ne bodo pozabili Rajmondovega največjega uspeha, ki se ga je z zlato lovoriko v trojnem položaju z malokalibrsko puško veselil na OI leta 2000 v Sydneyju, še zlasti pa njegovih solz sreče na slovesni razglasitvi najboljših v kraljevski strelski disciplini.

Zatem je na tem tekmovanju zablestel še z dvema kolajnama bronastega leska (v Pekingu '08 in Londonu '12), zadnje dvoje poletne OI v Riu de Janeiru '16 in Tokiu '21 pa je spremljal zgolj kot gledalec. Ker v zadnjem obdobju ni dosegal odmevnih rezultatov, so ga mnogi že odpisali, toda Debevec je dokazal, da kljub 60 letom še ni za staro šaro. V Bakuju se je namreč predvčerajšnjim z velikokalibrsko puško leže na 300 metrov ovenčal z naslovom svetovnega prvaka. In to z novim svetovnim rekordom!

Že res, da strelstvo velja za panogo, pri kateri so lahko uspešni tudi starejši tekmovalci, a dejstvo je, da se je starostna meja zmagovalcev v različnih športih vidno dvignila. Primerov, ko veterani premagujejo občutno mlajše tekmece, je več kot dovolj. Lionel Messi, ki je Argentino lani popeljal do naslova svetovnih prvakov, je pri 36 letih še vedno eden od najboljših nogometašev na svetu, mednje sodita tudi skoraj 38-letni hrvaški as Luka Modrić in portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo, ki bo 5. februarja praznoval že 39. rojstni dan.

Ukrajinski boksarski šampion Oleksandr Usik, star 36 let, je minulo soboto nokavtiral debelih 10 let mlajšega britanskega izzivalca Daniela Duboisa in ubranil naslove svetovnega prvaka v težki kategoriji, 42-letni španski dirkač Fernando Alonso se je na nedeljski VN Nizozemske v formuli 1 izkazal z drugim mestom ... Prav poseben fenomen je tudi japonski smučarski skakalec Noriaki Kasai, ki pri 51 letih sanja o še devetem nastopu na OI. Podobno kot Debevec ...