Znani Slovenec iskreno: Gre za izliv mojih občutij po tem, ko so moji dragi diagnosticirali težko bolezen

Manj kot mesec dni nas loči od priljubljenega glasbenega izbora Ema 2025, na katerem bomo dobili slovenskega predstavnika za Evrovizijo, ki bo letos v Baslu.

Med 12 tekmovalnimi skladbami je tudi How much time do we have left, s katero se bo predstavil Klemen Slakonja, ki je na svojem facebooku delil, o čem govori pesem.

"Pravzaprav gre za izliv mojih občutij po tem, ko so moji dragi življenjski sopotnici Mojci Fatur diagnosticirali težko bolezen, ki jo je - kljub temu da ji je bilo rečeno, da je neozdravljiva - uspešno premagala," je zapisal Klemen in dodal:

"Po vseh zabavnih preobrazbah, ki sem jih naredil v preteklosti, je zdaj čas, da odvržem maske, stopim v areno, izruvam svoje srce in ga ponudim na pladnju. Zavedam se, da si bo marsikdo privoščil pojedino, a zdi se mi pomembno, da pokažemo svojo ranljivost. Tako kot je Mojca vlila upanje meni, ko mi je bilo najtežje, verjamem, da ta pesem lahko vlije upanje ljudem po vsem svetu."

Travmatično otroštvo in huda bolezen

Mojca Fatur je leta 2016 prejela diagnozo mielodisplastični sindrom. "Takrat sem zavestno naredila rez. Umaknila sem se, da bi se posvetila zdravljenju," je v intervjuju razkrila igralka.

V njem je spregovorila tudi o travmatičnem otroštvu:

"Med četrtim in šestim letom sem zaradi aplastične anemije večino časa preživela na hematološkem oddelku. Dolgo sem bila prepričana, da me ta izkušnja ni prav posebno zaznamovala. Sem optimistična, moj kozarec je vedno napol poln. Potem pa so se začele počasi v spomin vračati slike tistega časa. Začela sem se spominjati nekaterih dogodkov." Več si lahko preberete v intervjuju Mojca Fatur: Zdaj vem, da je to, kar so z menoj kot deklico počeli zdravniki, posilstvo.

