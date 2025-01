Znana Slovenka: Ko sem to videla pri hčerki, mi je bilo jasno, da v takšnem stanju ne more telovaditi

Ženske pogosto slišimo, da športna aktivnost pomaga pri PMS-u in da lahko z vadbo takrat podpremo telo, vendar osebna trenerka, ustanoviteljica vadbe VIIT in zagovornica zdravega življenjskega sloga Alenka Ružič Jovović pravi, da to ni vedno res in vsekakor ne drži za vse ženske.

»Veliko je govora o tem, kakšna vadba v določenem delu ciklusa je najboljša, vendar bi sama iz osebnih izkušenj rekla, da smo si ženske pri tem zelo različne. Nekatere ženske zelo močno občutijo hormonsko nihanje in se pred menstruacijo ali pa tiste prve dneve menstruacije počutijo zelo slabo, imajo bolečine, krče, zato je logično, da takrat ne bodo delale težkih treningov,« nam je strokovnjakinja za gibanje zaupala v podkastu Onaplus in ob tem razkrila, da je bilo nekoč manj posluha za »ženske« težave.