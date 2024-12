VIDEO: Smeh, dobrodelnost in sprejemanje sebe (Salome in Denis Avdić)

V goste smo povabili umetnico, igralko in estradnico Salome, ki je znana po svojem drznem humorju in iskrenosti. V zadnjem obdobju navdušuje s svojo avtorsko gledališko predstavo Iznenada Salome in slikarskimi umetninami, s katerimi dokazuje, da je ženska mnogoterih talentov. Družbo ji je delal radijski voditelj, imitator in stand up komik ter pobudnik številnih dobrodelnih akcij, Denis Avdić.

Salome: Dolga leta sem praznike praznovala sama

V Sloveniji živi že 38 let in dolgo časa je ob praznikih z otožnostjo spremljala družine, ki so se družile in so bile povezane med seboj, med tem ko je sama večino takšnih trenutkov praznovala sama. Zdaj je drugače, ne počuti se več osamljeno, v družbo jo radi sprejmejo najbližji prijatelji. In kaj svetuje vsem, ki si ne želijo, da bi bili za praznike sami?

Denis Avdić: O razlikah med stand up komiki in igralci

Denis priznava, da se za njegovim humorjem skriva predvsem želja, da nasmeje druge, potreba po tovrstnem izražanju, pa izhaja iz pomanjkanja pozornosti v otroštvu. Smeh mu dobro služi tudi v predstavah, pri čemer poudarja, da obstaja velika razlika med stand up komiki in igralci.

