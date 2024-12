Tadeja Brankovič o prelomnem trenutku: Trener jo je pri 13 letih zavrnil (VIDEO)

Tadejo Brankovič danes vsi Slovenci poznajo po njenih športnih dosežkih, vrhunska biatlonka nas je kar štirikrat zastopala na zimskih olimpijskih igrah in šestkrat stala na stopničkah svetovnega pokala, v slovensko športno zgodovino pa se je zapisala kot druga najboljša slovenska biatlonka (pred njo je le Andreja Koblar). A marsikdo ne ve, da je Tadeja kot deklica že takoj na začetku svoje poti doživela zavrnitev, ki bi za koga pomenila konec sanj.

V peti epizodi podkasta Onaplus, katerega gost je bil tudi novinar, pisatelj in član zasedbe Sestre Tomaž Mihelič, nam je nekdanja vrhunska športnica, ki je po koncu športne poti v avtobiografski knjigi Peta olimpijada odkrito spregovorila o boju z rakom in ločitvijo, razkrila, da je bila zelo navihana in radoživa deklica, ki se je ukvarjala z nešteto krožki.

Pri 13 letih je po vzoru brata, ki je začel trenirati smučarske skoke, izrazila željo, da se tudi sama resneje posveti športu, vendar ni šlo vse kot po maslu. Za Kranjčanko so bile smuči samoumevna izbira, a ker je bila za alpsko smučanje že prestara, jo je pritegnil tek na smučeh. Potem pa ji je že na enem prvih treningov trener strl sanje. »Vem, da se je zaključevala sezona in da mi je trener rekel: "Tadeja, jaz se nimam časa ukvarjati s teboj, ti pojdi kar domov." V tistem trenutku nisem mogla verjeti, da mi lahko en gospod, ki je bil zame avtoriteta, trener, to reče,« nam je priznala in dodala: »Seveda sem jokala in jokala.«