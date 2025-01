Ema 2025: To so vsi nastopajoči. Kdo vas najbolj prepriča? (VIDEO)

Ta konec tedna bodo po dveh sezonah, ko smo na Evrovizijo poslali predstavnike, ki so bili izbrani s strani strokovne komisije in brez kakršnegakoli televizijskega šova, spet na svoj račun prišli ljubitelji Eme in Evrovizije. Spet bomo namreč lahko tudi gledalci in poslušalci sodelovali pri tem, kdo bo Slovenijo predstavljal v švicarskem Baslu.

Ema 2025 bo na sporedu v soboto, 1. februarja, ko bomo slišali 12 pesmi, s katerimi nas bodo izvajalci skušali prepričati. Krajše izseke (prisluhnite jim v nadaljevanju) je vsak glasbenik že predstavil v oddaji Ema pred Emo in na družbenih omrežjih.

Prav na slednjih je zaznati, da je favorit že izbran, veliko se namreč omenja Klemna Slakonjo, ki je o svoji odločitvi in sodelovanju na Emi spregovoril tudi za naš portal. Klemna z Emo sicer že dolgo povezujemo, a smo ga videli v vlogi voditelja ali kot imitatorja dosedanjih zmagovalcev, tokrat pa na oder stopa povsem brez mask in s srcem na pladnju. Njegova pesem namreč pripoveduje o času, ki je bil za njegovo družino še posebno težek.

»Leta 2016 se mi je po uspehu videa Putin, Putout za trenutek zazdelo, da sem na poti do vrha sveta, da uresničujem svoje sanje. Mesec in pol kasneje pa je moja draga Mojca Fatur prejela diagnozo neozdravljive bolezni in svet se nama je v trenutku postavil na glavo. V glavi mi je najbolj odmevalo vprašanje, koliko časa nama je sploh še ostalo. Temu je sledil niz odločitev, lahko bi rekli sledenja srcu,« je o nastanku pesmi How Much Time Do We Have Left povedal v intervjuju, ki si ga lahko preberete tukaj.

