Danica Vidmar o novi ljubezni pri skoraj 70 letih: Srečala sva se na Zanzibarju

Vsak, ki se je že srečal s partnerskim razhodom, ve, kako težko je po tem, ko se ljubezen konča, spet zaupati ne samo novi osebi, ampak življenju samemu. Ko nas človek, ki smo ga ljubili, prizadene in zapusti, se zdi najbolj preprosta in varna stvar zapreti se sam vase, zgraditi obrambni zid in nikomur več pustiti blizu. Znova se odpreti potencialnim partnerjem ali zgolj priložnostim za spoznavanje ljudi, je lahko izredno težko, saj nas izkušnje iz preteklosti svarijo pred ponovnim razočaranjem in bolečino.

»Biti sam je udobno,« pravi gostja v tokratnem podkastu Onaplus jungovska coachinja, praktikantka art terapije in avtorica knjižnega prvenca Deklice brez gnezda: V iskanju poti do odraslih otrok Danica Vidmar, ki se je pred leti soočila s težko ločitvijo.

Tudi sama je dolga leta vztrajala v samskosti, saj je po ločitvi doživela še razpad vnovičnega partnerstva, kar je v njej prebudilo obrambe mehanizme. Samskost je navsezadnje neke vrste garancija, da nas ne bo nihče več prizadel.

Samska je bila 15 let

A žal se z življenjem na ta navidezno varen način odpovemo tudi lepim trenutkom, ki jih lahko prinese partnerstvo. Odpovemo se novim izkušnjam, dogodivščinam in spoznanjem, ne nazadnje tudi potencialni sreči, ki si je niti še ne znamo predstavljati, in tega se danes zaveda tudi Vidmarjeva, ki je po dveh partnerskih razočaranjih zbrala moči in se poglobila vase in v preteklost svoje družine ter začela odkrivati travme in celiti rane, ki so jo zaznamovale.

Trdo delo na sebi se ji je obrestovalo, saj je po tem, ko je počistila prtljago, spoznala človeka, ki ji je odprl oči. »V samskem življenju sem bila 15 let in v resnici nisem več niti pričakovala niti vabila ljubezni,« nam je povedala.

A ljubezen je naposled vseeno potrkala na njena vrata oziroma jo zadela kot strela z jasnega sredi kraja, kjer bi to najmanj pričakovala.