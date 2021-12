Tilen pustil službo in zmagal v resničnostnem šovu

Letošnja sezona resničnostnih šovov se je zaključila. Epilog je dobila tudi Kmetija, v kateri je zmagal Tilen Brglez, ki je v superfinalu suvereno premagal dve dekleti, Karin Lipovnik in Nino Radi. Triindvajsetletnemu vzgojitelju iz Rogaške Slatine zmaga toliko bolj pomeni tudi zato, ker je za 50 tisočakov, kolikor znaša glavna nagrada v tem šovu, tvegal veliko.

Tilen se je namreč v šov prijavil tako, da je o svojih načrtih povedal le bližnjim, drugi pa niso vedeli, kje bo dolge tedne oziroma mesece. Trud se mu še kako izplačal, saj si je priboril denar, s katerim si bo pomagal pri urejanju stanovanja. Zanimivo je dejstvo, da je pred vstopom pustil službo in se osredotočil na bivanje na posestvu, kjer se je v zadnjih mesecih pošteno izkazal in si zasluženo priboril naslov zmagovalca.

»Za ta šov sem že na začetku veliko tvegal, saj sem pustil službo. Celotni firmi sem tako želel pokazati, da tega nisem vzel kot neko igro, ampak da sem se resno zavzel za to, da bom zmagal,« je povedal Tilen, ki se je s svojo vedro naravo že na začetku prikupil sotekmovalcem in tudi gledalcem. Ves čas si je prizadeval, da ne bi bil vpleten v podtikanja in spletke, že na začetku je namreč priznal, da ga je strah, da s sotekmovalci ne bi bil v dobrih odnosih. Pa si je pred kamerami obetal kakšno simpatijo?

»Menim, da je ljubezen lepa stvar in da je ne smemo skrivati, četudi se zgodi pred kamero, čeprav to ni moj namen,« je še povedal 23-letnik, ki si v prihodnjih tednih želi nabrati moči, zbrati misli in se predvsem sprostiti v družbi najdražjih, po praznikih pa bo razmišljal tudi o tem, kako bo zapravil trdo prigarani denar.