Pršut in teran v že 52. izvedbi, tam bosta tudi humorista Boris Kobal in Boris Devetak

S kulturnim programom, ki ga bosta ob glasbeni Etno bandi Poseben gušt oblikovala primorska humorista Boris Kobal in Boris Devetak, sledila pa bosta še druženje s kraljico terana in predstavitev 10 najboljših teranov z letošnjega ocenjevanja, se bo 3. avgusta ob 20. uri v amfiteatru Kosovelovega doma v Sežani začela najstarejša etnološka prireditev na Krasu, ki jo po desetih letih znova organizira KS Dutovlje.

Že 52. izvedba Praznika terana in pršuta prinaša teden bogatega dogajanja v Dutovljah in bližnjih vaseh, naslednji dan pa bo dogodek Rdeča zemlja – naša zemlja na Turkovi domačiji v Šepuljah družil vinarje in pršutarje iz Slovenije, Italije in Hrvaške ob glasbeni spremljavi in s kulinaričnimi dobrotami Ksenije in Martina Mahorčiča iz Rodika.

Teden bodo začeli s poletno Agroturjevo šolo s tematskimi delavnicami in izobraževalnim dogodkom Pršut in vino ter nadaljevali s predstavitvijo penin s Krasa, Konzorcijem kraških pridelovalcev terana z gosti in poletnim vinskim doživetjem Kras brez meja, kjer se bodo 9. avgusta na borjaču Vinakrasa Sežana predstavili kuharski mojstri in kraški vinarji. Najbolj množično bo dogajanje v soboto in nedeljo, 10. in 11. avgusta, tako na prireditvenem prostoru v senci borovcev pri osnovni šoli kot na Bunčetovi domačiji v Dutovljah. Obetajo se pohodi po Teranovi poti, kolesarjenje po kraških klancih, tekmovanja v nogometu in briškuli, razstave in sejmi kraških dobrot in izdelkov domače obrti, kulinarične delavnice za otroke, priprave zeliščnih mazil in dan odprtih vrat v Vinakrasu v Sežani, na gradu v Štanjelu in Pršutarni Ščuka v Kobjeglavi.y

Znova bodo kronali vinsko kraljico.

Nastop Kraške pihalne godbe, povirskih mažoretk in KD Kraška harmonika napoveduje vrhunec praznika, ko bo krenila povorka okrašenih kmečkih vozov z bencinske črpalke do prireditvenega prostora, kjer bodo podelili priznanja sodelujočim, kronali novo kraljico terana in razglasili 10 najbolje ocenjenih teranov. Za smeh in zabavo bosta poskrbela radijska voditelja Tomaž Klepač in Iztok Gustinčič. Predstavili bodo lipicance in prikazali striženje ovc. Za glasbo in ples bodo poleg Radia Robin poskrbeli še Ansambel Nebojsega, Miran Rudan inDesign ter Luka Basi, Zvita feltna in Modrijani. Na praznik se bo mogoče peljati tudi z brezplačnimi avtobusnimi prevozi.