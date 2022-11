Priznanje Braneta Kastelica: To sem skrival na vse mogoče načine, celo pred seboj

Med epidemijo je marsikdo zanihal s kilogrami, mnogi navzgor. Manj gibanja, več sedenja je pač terjalo svoj davek. Med tistimi, ki si je v tistem času nabral kar nekaj dodatnih kilogramov, je tudi znani obraz s televizijskih zaslonov, Brane Kastelic. Priznal je, da je med pandemijo pridobil nekaj kilogramov.

A kjer je volja, je tudi pot. V treh mesecih je Branetu uspelo izgubiti 17 kilogramov, sredi septembra pa se je vrnil na pot hujšanja in se jih je znebil še sedmih. »Zadovoljen z obnovljeno ploskostjo in ozkostjo. In ne pogrešam ljubezenskih ročic. Bom spisal ozko, lol, knjižico o tem, kako sem se poredil, kar je zelo enostavno, in kako shujšal, kar ni lahko, in kako je bilo na tej poti. Morda bo marsikomu koristila.«