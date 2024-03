Priznani gostinec iz Vipavske doline v Splitu odpira restavracijo

»V prihodnjih dneh jo odpremo, komaj že čakamo,« Denis Ibrišimovič, nekdanji igralec futsala, tudi reprezentant, danes pa priznani gostinec iz Vipavske doline, kjer vodi Gostilno Podfarovž, napoveduje odprtje Restavracije Jugo, ki stoji v srcu Dalmacije – v Splitu.

Minule tedne je preživel v Splitu in z ekipo pripravil vse za odprtje, predvsem pa zbral osebje, ki bo razvajalo Dalmatince. »Pripravili smo menije, naredili nekaj treningov z natakarji. Zraven sem bil tudi pri izbiri in pripravi dekoracij. Ni nepomembno, kakšen obraz ima restavracija. Smo si pa že v izhodišču zadali cilj, da bomo odprti dvanajst mesecev na leto, ne le sezonsko. Želimo si prepričati Splitčane, športnike, kulturnike, glasbenike, turiste. Menim, da mi je uspelo sestaviti dobro ekipo. K sodelovanju sem povabil Luko Vejića, zmagovalca hrvaškega MasterChefa, tu sta še Ivan in Lara, prav tako iz MasterChefa, in še tri izkušene kuharice. Prepričan sem, da bo to dobra zgodba, s katero želimo domačo lokalno hrano predstaviti na nekoliko bolj moderen način,« razkriva 47-letni Denis.

Vse je pripravljeno. FOTO: osebni arhiv D. I.

Ibrišimovič je s Splitom tesno povezan že 20 let; tedaj je prišel iz Slovenije, kjer je uspešno igral za Futsal klub Litija, v Dalmacijo, kjer je zaigral za MNK Split Gašperov in z njimi osvojil državni naslov.

»Tu sem igral futsal, v restavraciji Jugo sem jedel. Lani sem bil s hčerko in ženo v Splitu na počitnicah. Srečal sem Iva Zokovića, ki tam vodi futsal klub. Beseda je dala besedo, slišal sem za to restavracijo, ki je bila zdaj sedem let zaprta. Navdušil sem se nad lokacijo, zgodba me je prepričala, svoje pa sta naredili nostalgija in ljubezen do tega lokala,« pojasni, kako se je lani odločil za nakup in posel, ki ga bo kot direktor vodil Zoković.

Pred leti je bil lastnik restavracije tudi priznani hrvaški glasbenik Gibonni. »Januar in februar sta malce bolj mirna meseca, zato sem se lahko bolj posvečal delu v Splitu,« pojasni Ibrišimovič, ki pa ga po odprtju v Splitu čaka nov izziv, do jeseni bosta s podjetnikom Ivom Boscarolom odprla gostinski lokal v Podskali. To bo za Vipavo velika pridobitev, saj gre za izjemno lokacijo, kakovostna gostinska ponudba pa bo pripomogla k razvoju turizma v občini.