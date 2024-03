Priljubljeni narodno zabavni glasbenik premagal raka!

Franc Mihelič, priznani glasbenik slovenske narodno zabavne glasbe je pred časom hudo zbolel za rakom. »Družina mi veliko pomeni, ne samo v javnem glasbenem nastopanju, ampak nasploh. Pravo vrednost sem še posebej odkril zdaj, ko sem bil bolan. Vsi so mi izjemno stali ob strani, vsi so mi ves čas vsestransko pomagali, vsi so me bodrili in zelo pozorno skrbeli zame. Zdaj pa je rezultat tu – spet sem zdrav in spet igram!« pa je za radio Veseljak sporočil dobro novico po dolgotrajni terapiji, številnih obsevanjih in zahtevnem kirurškem posegu na črevesju.

Glasbenik se ob tem ni pozabil zahvaliti vsem, ki so mu stali ob strani. To so bili osebna zdravnica iz ZD Ribnica Alenka Nadler Žagar, dr. med., nadomestni zdravnik iz ZD Ribnica Luka Valčić, dr. med., patronažni medicinski sestri Dominika Arko in Renata Troha, zdravniki specialisti in onkologi na OI Ljubljana: kirurg, dr. Ibrahim Edhemović, kirurg dr. Erik Brecelj, onkologinja, dr. Marija Ignjatović, onkolog in radiolog dr. Peter Korošec.

»Res iskrena hvala! V javnih medijih je povedanega in zapisanega vse preveč slabega o našem zdravstvu. Sam imam popolnoma drugačno izkušnjo: vsi našteti so mi pomagali izjemno strokovno, srčno in nesebično, je dodal Mihelič, ki znova vsak dan igra in sklada nove viže ter ima v načrtu da jih bo z ansamblom v letu dni posnel vsaj za nov nosilec zvoka.