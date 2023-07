Priljubljena voditeljica s smehom in žarom osvaja Slovenijo

Eden najlepših, pa tudi najprijetnejših obrazov TV Slovenija je dama, ki zna s čarovnijo prijetnosti in magičnosti posuti čisto vsako prireditev, ki jo vodi. Vedno dobro razpoloženo, simpatično in nasmejano Bernardo Žarn prav zato slovensko občinstvo rado spremlja na televizijskih ekranih.

Sedem let in kar štirinajst sezon nam je do leta 2021 skupaj z Jožetom Robežnikom krajšala nedeljske popoldneve v oddaji Vikend paket, od lanskega leta naprej pa ju lahko spremljamo v oddaji Nedeljsko popoldne.

Berni, kot jo ljubkovalno kličejo prijatelji in sodelavci, je velika ljubiteljica športa in narave. Kilometre nabira na kolesu, zamahe v vodi, vijuge na smučeh in podobno. Njen življenjski moto se glasi: zdravje v telesu, mir v duši in ljubezen v srcu, in najbrž je ravno zato priljubljena voditeljica videti tako čudovita.

Te dni je na družbenem omrežju delila s sledilci fotografijo, zraven pa spodnjo misel:

»Gotovo veste, kaj je rekel Charlie Chaplin: Dan brez smeha je izgubljen. In na tem svetu preživimo premalo dni, da bi si lahko privoščili kakšnega izgubiti. Carsten Henn, Sprehajalec knjig.«

Pod objavo so se usuli pozitivni komentarji, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Ok, Berni, res si vsako leto lepša.«, »Tukaj si naravnost iz Hollywooda, res ... «, »Kdaj so tebe z nebes dol vrgli? Mama mia, na tej fotki se ti je pa res vse poklopilo ... fotograf, svetloba, make up ... in tisto, kar se ne da z denarjem kupiti: notranje zadovoljstvo in tisti Žar(n) v očeh, ta fotografija je za v okvir.«