Poglejte, kje so ujeli izmučeno Bernardo Žarn (FOTO)

Če ste mislili, da Bernarda Žarn in Jože Robežnik združujeta moči tudi zunaj televizijskega studia, ste se zmotili. To je voditeljica poskušala razložiti radovednim trgačem, ki so jo med trganjem grozdja vztrajno spraševali, kje ima Jožeta.



»Pri naju ne gre kar vsak dan, da bi delala skupaj. Ob nedeljah je pravi čas, da ustvarjava v dvoje, čez teden pa se posvečava vsak svojim opravilom,« smo izvedeli iz prve roke.



Berni, kot jo ljubkovalno kličejo prijatelji in sodelavci, je še pripomnila, da je povsem izmučena obsedela po delu, ko se je končno začel najbolj oboževani del sleherne trgatve, to je likof. Takrat se pogosti vse pridne pare rok, ki so poskrbeli, da bo grozdje čim prej v brentah in stiskalnici. Dobrote vaških mojstric so najboljša nagrada za ves trud, zraven pa še kakšna viža in smeh, da je vzdušje popolno.

