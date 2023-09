Žalna seja v spomin Hribarju: Upam, da ve, da bomo tudi v njegovem imenu nadaljevali

Zaposleni na RTV Slovenija so se danes ob 13. uri zbrali v čast radijskemu voditelju in satiriku Sašu Hribarju, ki je v petek umrl v 64. letu starosti in je pomembno zaznamoval slovenski prostor. Ob 13. uri se je namreč začela žalna seja Sveta Radiotelevizije Slovenija, ki jo na drugem programu prenaša TV Slovenija.

Udeležili so se jo tudi ostali ustvarjalci Radia Ga Ga, med drugim Srečo Katona, Tilen Artač, Jure Mastnak, Aleksander Pozvek in Marko Cirman. Na seji je imelo govor več oseb. Med drugim tudi predsednik uprave RTV Slovenija Zvezdan Martić.

Po žalni seji Sveta RTV Slovenija bo ob 14. uri v avli Radia Slovenija komemoracija.

Bil je glasen in v prvih vrstah

»Sašo je bil naš soborec. V času, ko se večina bori zgolj za lastne pravice in ugodnosti, se je Sašo boril za svobodo. Svobodo sodelavcev, svobodo medijske hiše, ki ji je z vsem srcem pripadal. Mnogi so bili tiho, mnogi so se skrili, mnogi so sodelovali, Sašo pa je bil glasen in v prvih vrstah. Največji sovražnik svobode je zadovoljen suženj. Sašo je do zadnjega izražal svoje nezadovoljstvo. Do zadnjega se je boril. Bitka za svobodo pa ni nikoli dokončno dobljena. Upam, da Sašo ve, da bomo tudi v njegovem imenu nadaljevali. Sašo, hvala,« je na seji dejal Martić.

»Nenadoma smo izgubili izjemnega sodelavca, novinarja, radijskega voditelja, satirika in prijatelja,« je RTV že pred sejo zapisal na facebooku. Dodali so, da se bodo z žalno sejo »poklonili legendarnemu radijskemu voditelju, borcu za pravice delavcev in človeku, ki si je do zadnjega prizadeval za kakovost našega javnega medija in bil na humoren način kritičen do družbene realnosti«.

Družbena omrežja so vse od Hribarjeve smrti polna izrazov žalosti, šoka in spominov nanj. Številni ga opisujejo kot legendo slovenskega radia in satire, kot človeka, ki jih je ob petkovih dopoldnevih spravljal v smeh, njegovi sodelavci pa tudi kot globokega in razmišljujočega človeka.

Oddaje v taki obliki ne bo več

Imitatorja Aleksandra Pozveka, ki je sodeloval s Hribarjem, so na Radiu 1 vprašali o usodi legendarne radijske oddaje Radio Ga Ga in povedal je, da oddaje v taki obliki ni več: »Ker je ne more biti. Ker nima več svojega očeta, sina in svetega duha. Vse to je bil Sašo.«

Zadnjo oddajo, ki jo je Hribar s sodelavci (Tilen Artač, Jure Mastnak, Nejc Mravlja, Valentina Plaskan, Aleksander Pozvek in Marko Cirman) ustvaril na dan smrti, lahko poslušate tukaj.