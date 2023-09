Čustveno slovo od Saša Hribarja: sodelavci se poslavljajo s cmokom v grlu (FOTO)

Na pokopališču v Grosupljem se sorodniki, prijatelji in znanci poslavljajo od priljubljenega radijskega in televizijskega voditelja, satirika, imitatorja in kantavtorja Saša Hribarja. Med osmo in deseto uro so se lahko od njega poslovili v vežici v Resju, ob deseti uri pa se mu bodo v pogrebni dvorani poklonili sodelavci Radia Ga Ga. Deset čez deseto bo na sporedu posebna oddaja Radia Ga Ga.

V oddaji Hvala, Sašo! se soustvarjalci oddaje Radio Ga Ga ob slovesu spominjajo svojega prvega srečanja s Sašem Hribarjem in sodelovanja v oddaji. Besedo bodo dobili Aleksander Pozvek, Nejc Mravlja, Jure Mastnak, Valentina Plaskan, Tilen Artač, Jaka Zelen, Renato Vindiš, Jure Godler, Jasna Kuljaj, Nejc Krevs in Marko Cirman.

»Ne dojamem, da sem v studiu sam, brez odtisa tvojih rok, ko si rekel: 'joj, kako se te oddaje veselim',« je dejal s cmokom v grlu Aleksander Pozvek in nadaljeval: »Bil si moj drugi oče. Ker si bil čarovnik z besedami, si me naučil govoriti. Čeprav hodim in govorim, te še vedno 'rabim'. Satira ne bo nikoli več takšna, kot je bila. Tvoja genialnost, tvoja direktnost, da si v hipu našel tarčo in jo zadel, je bila genialna. Še vedno čakam na tvoj petkov klic. Še vedno ne verjamem, da te ni več.«

Nejc Mravlja se je spomnil, kako je prvič srečal Hribarja in se z njim dogovarjal za morebitno sodelovanje. »Nekaj časa sem zbiral pogum in tisti prvi januarski petek 2010 zbral korajžo, se podal v avlo in počakal Saša.« Opisal je njuno plodno sodelovanje: »Ožarčil je cel studio. V tej uri nam je dal toliko pozitivne in zdrave energije.« Povedal je, da je bilo popolnoma običajno, da je prijatelje klical ob 22. in 23. uri in z njimi razpravljal o vseh mogočih stvareh.

»Bil si kot zvezda, ostali pa smo bili planeti, ki smo se vrteli okoli tebe. Pogrešali te bomo,« je dejal Mastnak in se spomnil, kako je pred 23 leti spoznal Hribarja in začel delati z njim. »Anekdot je mnogo, zanje bi potreboval leta. Pogrešali te bomo. Bil si sorodna duša, ne samo mentor.«

»Bil je Radio Ga Ga,« je dejala Valentina Plaskan. »Usmeril si nas, da se prepustimo, da se zgodi prava umetnost.« Radiu Ga Ga se je pridružila pred šestimi leti, ko jo je povabil k sodelovanju. Začela je z javljanjem preko telefona, potem pa se je počasi pridružila tudi ekipi v studiu. »Bil si neizprosen borec za resnico.«

Slovo od Saša Hribarja FOTO: Drago Perko

Artač kot Ifigenija

Hribar in Artač sta skupaj sodelovala več kot 20 let. Dejal je, da prvega nastopa ne bo nikoli pozabil in kako izjemno se mu je to zdelo. »Prišla sva v kočo, kjer je bilo nekaj ljudi in štiri stare gospe - predice. Takrat sem spoznal, da se je znal dvigniti ali spustiti za katere koli ljudi. Ni bilo pomembno, ali sva bila v kajži ali na odru v Cankarjevem domu. V Radiu Ga Ga sem vsak teden čakal njegove momente, ki so trajali več minut ali le nekaj sekund. Od nekdaj sem ga imel na sumu, da je zelo povezan z vesoljem in ostalimi dimenzijami. Kjer koli zdaj Sašo je, mu to zagotovo ni nič novega.« Artač je se nato preobrazil v psihologinjo Ifigenijo in dejal: »Običajno rečejo, bog mu daj večni mir, jaz pa mu rečem: 'fant dej tut ti bogecu mir, ker včasih si znal biti res intenziven'.«

Jaka Zelen je dejal, da kljub temu da je bil z ekipo kratek čas, upa, da je izkoristil ves njegov potencial in da je z njim izgubil najboljšega mentorja in dobrega prijatelja.

»Če bi želel opisati Hribarja, to v dveh stavkih enostavno ne bi šlo, ker je bil preveč kompleksna osebnost,« je dejal Renato Vindiš. »Zadnje dneve je bilo veliko že povedanega o tem, kar Sašo Hribar je, jaz pa lahko povem, kar ni. Ni politični aktivist. Če koga zanima, kdo je on bil, naj si pogleda njegovo razmišljanje Sašo Hribar o politiki. Ni bil človek, ki bi zlorabljal svoje substance, kar so mu večkrat pripisovali. Vem, da igram morda njegovega odvetnika, a želim povedati to, kar me je vedno zbodlo. Bil je edinstven, edini in imel sem privilegij, da sva do konca sodelovala v odrskih predstavah.«

Nikogar ni omejeval

»Zame je bil fenomen, ker je uspelo njemu narediti tako veliko programa brez scenarija. Ne zavedamo se, da tega pojava na svetu ni. Da bi nekdo takšne količine dobrega programa delal brez scenarija. Ni težava v tem, da se ni držal ustaljenih norm, temveč je težava v tem, da nikjer drugje niso imeli tako talentiranega človeka, kot je Sašo,« je dejal Jure Godler.

Jasna Kuljaj je dejala, da je v njem videla očetovsko figuro. »Sodelovala sva v zgornjih 20 letih, kot se te vse dotakne. V prihodnje sem delala po teh principih. V resnici je bolj kot ves blišč pomembna le dobra, preprosta ideja. Temu sledim tudi drugje v življenju. Sašo nas nikoli ni omejeval in če te tak lik ni omejeval, kako te bo kdo drug.«

Nejc Krevs je dejal, da je igral Sašo na inteligentne, izzivalne strune satire. »Vsi, ki so se znašli na tvojem pladnju, so lahko počaščeni,« je dodal. »Sašek, bil si alfa samec jeklenega kova in ljubitelj mačk.«

Marko Cirman je o Hribarju dejal, da je bil unikaten in poseben. »Bilo je leto 2014, ko sem Sašu rekel, da zelo rad spremljal Radio Ga Ga. Takoj je rekel, naj pridem. Po nekaj minutah v studiu sem se počutil kot doma.«

Hribarja bodo pokopali v družinskem krogu, k večnemu počitku pa ga bo pospremil duhovnik Martin Golob.

Sašo Hribar je umrl v petek, 8. septembra, zatem ko je posnel prvo oddajo nove sezone. Sodelavci na RTV so se mu poklonili z žalno sejo Sveta RTV Slovenija, Uprave RTV Slovenija in Sveta delavcev, sledila je tudi žalna slovesnost sodelavcev.

Več sledi.

Slovo od Saša Hribarja FOTO: Drago Perko