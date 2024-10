Pri servisih je Nace Junkar vedno zraven

Znani pevec in pedagog Nace Junkar veliko časa preživi v avtu in na cesti. Pred leti se je pogosto vozil na nastope, pa tudi sicer je rad preživljal čas za volanom, danes pa se vsake toliko zapelje v tujino, največ časa na cesti pa preživi na relaciji Ljubljana–Dolenjska–Obala.

»Zelo sem pozoren, da je moj avto brezhiben. Tudi voziti ga ne zaupam vsakomur, če ni nujno,« je iskren. Zato je že od nekdaj dosleden glede servisov. Nedavno je moral zamenjati posebno varovalko v avtu. Ker se veliko vozi in ker nikoli ni odveč, če človek kaj zna v skrajnem primeru postoriti tudi sam, mehanika pogosto opazuje pri njegovem delu. »Znal sem očistiti svečke, zamenjati pnevmatiko, žarnico, dodati tekočino za vetrobransko steklo in podobno. Zdaj pa so avtomobili sodobni, zadeve so povezane z računalniki in marsičesa ni več mogoče postoriti na lastno pest,« pravi.

Tokrat varovalke ni zmogel zamenjati sam, zato je obiskal delavnico. »Mehanika Luka Trunkelj in Andrej Jurečič sta mi zadevo razložila. Opazoval sem ju od blizu, nisem pa smel šraufati. Res je zanimivo in neverjetno, kaj vse zmorejo računalniki in elektronika, če samo pomislimo, kaj vse so nekoč mojstri počeli ročno oziroma z le nekaj mehanizacije. Še vedno rad pobrskam po avtu, preostalo pa z veseljem prepustim mojstrom,« še doda.