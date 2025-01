Presrečni Klemen Slakonja: »Prva iskrica je preskočila, ko sem imel sedem let«

Ko je Klemen Slakonja oktobra oznanil, da je oddal prijavo za nastop na Emi, so mnogi debelo pogledali, a ne tisti, ki enega naših najbolj uspešnih igralcev dobro poznajo. Prav oni so ga namreč že nekaj časa prepričevali, naj le stori ta korak, vedeli so namreč, da je zvezdnik izredno velik oboževalec Evrovizije.

Kako zelo, je zdaj pojasnil tudi sam. »Prva iskrica med Evrovizijo in mano je preskočila, ko sem imel sedem let,« je zapisal družabnem omrežju in ob zapisu objavil fotografijo ljubkega fantiča, ki je pozneje zrasel v uspešnega zabavljača. Kot je še dodal, da je takrat povsem navdušila zmagovalna pesem Insieme, ki jo je, kot mnogi Slovenci, prepeval od jutra do večera, četudi v polomljeni italijanščini.

V živo si je spektakel izbora pesni za Evrovizijo nato ogledal pred dvema letoma pri naših zahodnih sosedih, no letos pa se lahko zgodi, da bo na Evrovizijskem odru stal tudi sam. »Zdi se mi kar surrealno, da bom tekmoval na Emi. A komaj že čakam,« je še dodal Klemen Slakonja.