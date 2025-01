Presrečna Monika Avsenik živi svoje sanje (FOTO)

Monika Avsenik te dni živi svoje sanje. Ponovno je namreč na odru stala z glasbeno legendo Andreo Bocellijem. »Kot majhen otrok sanjaš, dovoliš domišljiji, da dela svoje in si predstavljaš sebe … nekje. Na velikem odru, ob največjih glasbenikih, v prekrasni obleki. Potem pa odrasteš, pozabiš na te sanje, ker se ti zdijo nemogoče,« je začela zapis, ki ga je s svojimi sledilci delila na družabnem omrežju ter dodala nekaj fotografij, na katerih ob italijanskem tenoristu enostavno žari.

»Nimam besed ob teh fotografijah. Toliko čustev mi vzbudijo, toliko občutkov. Do konca življenja si jih bom ogledovala in se ob tem zahvaljevala Marcotu, vesolju, Bogu, zvezdam, usodi … Pogledala pa jih bom tudi takrat, ko bom iskala malo Moniko, ki verjame vase in si upa sanjati,« je še dodala vnukinja našega legendarnega glasbenika Slavka Avsenika, ki je ni navdušil le Bocelli, ampak celotna njegova ekipa, za katero pravi, da so kot družina.