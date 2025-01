Neverjetna čast za Moniko Avsenik, poglejte, kaj ji je ponudil Andrea Bocelli (VIDEO)

Monika Avsenik Langus ni znana le zato, ker izhaja iz ene najbolj znanih glasbenih družin pri nas, ampak predvsem zaradi uspešne kariere, ki si jo je v zadnjih letih ustvarila sama.

Do nedavnega učiteljica razrednega pouka je v preteklosti že pela z Janom Plestenjakom, je tudi članica izredno priljubljene zasedbe Perpetuum Jazzile, lani pa jo je doletela čast, o kateri je lahko pred tem le sanjala. K sodelovanju jo je povabil legendarni italijanski tenorist Andrea Bocelli.

Tudi sama sprva ni verjela, da se to res dogaja, saj jo je njegov direktor kontaktiral kar preko družabnega omrežja. A niso bile sanje, z Bocellijem je vnukinja Slavka Avsenika čisto zares nastopila, in to večkrat, tenorista pa je, kot kaže mlada glasbenica tako očarala, da jo je k sodelovanju povabil ponovno.

Tako bo njegova gostja v petek, 24. januarja, v latvijski prestolnici Rigi, dan pozneje pa bo ponovno stala z njim na odru na Poljskem. Pot od ene destinacije do druge je dolga, z avtomobilom bi za 800 kilometrov, kolikor je poljski Lodž oddaljen od Rige, potrebovala več kot devet ur neprekinjene vožnje, a je Moniko Andrea Bocelli ponovno presenetil in ji ponudil kar svoje zasebno letalo.

Mlada glasbenica, ki je septembra svojemu priimku Avsenik dodala še priimek Langus, s svojim izbrancem Anžetom je namreč stopila pred oltar, kar ne more verjeti svoji sreči, že zgolj nastopa sta, kot pravi, velika čast. »Saj ne vem več, a sanjam ali kaj je to! In vsakič me zadane kot prvič,« je zapisala na družabnem omrežju, kjer je s sledilci delila novico, da bo te dni ponovno stala na odru z Andreo Bocellijem.