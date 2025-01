Marjetka in Raay Vovk, ki po Sloveniji navdušujeta kot duo Maraaya, sta pred velikim nedeljskim koncertom konec tega tedna v Žirovnici na družbenih omrežjih delila posnetek z gostovanja na občinskem prazniku. Na prireditvi, kjer sta konec lanskega leta popestrila zabavni program, se je zgodilo nekaj, česar ni pričakoval nihče. Ob koncu večera se je Marjetka, ki s svojim glasom in energijo osvaja slovenska srca, odločila za nevsakdanje dejanje. Stopila je proti častnemu gostu dogodka, županu Leopoldu Pogačarju, in ga povabila na ples! Prepričana sem bila, da bom dobila košarico. »Prepričana ...