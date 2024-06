Presenečenje Aniki Horvat za rojstni dan

Na rojstni dan pevke Anike Horvat se vsako leto spomnijo tudi njeni glasbeni kolegi in prijatelji. Med njimi je Nace Junkar. Pevec in pevski pedagog Aniko pozna od mladih nog, natančneje od njenega šestega leta. Če se ne srečata na glasbenih prireditvah, se zagotovo videvata na slovenski Obali, kjer Anika domuje, Nace pa tam že dolga leta preživlja velik del svojega časa. Tudi letos se je spomnil na rojstni dan mlajše glasbene kolegice.

Zapel ji je. FOTO: Osebni arhiv

»Zjutraj sem jo poklical in ji zapel izmišljeno melodijo ter izmišljeno besedilo. Od srca sva se nasmejala. Sprva namreč sploh ni vedela, kdo jo kliče, ker v novem telefonu nima shranjene moje številke. Pa tudi glas sem malo spremenil, zapel sem bolj nežno, kot pojem sicer. Zato me ni takoj prepoznala, je pa vprašala, kdo ji tako lepo prepeva,« se zasmeji Nace.

Pozneje jo je obiskal v službi, v optiki, ki jo imata s sestro Tino v Portorožu. »Kot vedno sem ji zapel odlomek iz opere Giacoma Puccinija La Boheme. Ko so ji iz sosednjega lokala prinesli čudovit košček torte s prižgano svečko, sem tudi njim pomagal zapeti pesem. Priredil sem besedilo za njihovo voščilo in nastala je prijetna prigodnica Aniki,« je dodal. Podaril ji je svojo novo zgoščenko. Sicer pa njegovo glasbeno voščilo ni nekaj novega, temveč skoraj tradicija, Nace pa ne poje le Aniki.

»Ko je bila Anikina hčerka stara pol leta, sem ji zapel delček televizijske reklame za Frutek, ki sem jo posnel pred leti,« izvemo. Glasbenika dueta sicer nikoli nista posnela, sta pa že pela skupaj, in sicer daljnega leta 1989. »Takrat je Ferry Horvat na ploščadi v Portorožu organiziral Anikin in Tinin koncert in s Heleno Blagne sva bila kmalu po zmagi na MMS tisto leto gosta prav na tem koncertu,« se spominja Junkar.