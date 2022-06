Pregrešno draga torbica znane voditeljice: zanjo je treba odšteti 1.500 evrov

Ob nedavni stavki RTV so fotografi med stavkajočimi zaposlenimi ujeli tudi nekdanjo odgovorno urednico infromativnega programa Manico Janežič Ambrožič. Pozornost je pritegnila s pregrešno drago torbico dizajnerske hiše Louis Vuitton. Gre za večno priljubljeni model Neverfull za katerega je na uradnih spletnih straneh treba odšteti vrtoglavih 1.500 evrov.

Seveda so veliki poznavalci mode to takoj opazili in se začeli spraševati, od kod priljubljeni ertevejevki tako prestižen kos. Za odgovore na vprašanja smo se obrnili kar na Manico, ko jih dobimo, jih objavimo. Naj še omenimo, da je bilo novembra lani razkrito, da je Ambrožičeva kot odgovorna urednica programa prejela 3.857 evrov bruto, kar znese približno 2.360 evrov neto.

Številni so se ob voditeljico in njeno luksuzno torbico obregnili, veliko pa jih je stopilo tudi v bran ertevejevki. Njene kolegice se na twitterju med drugim sprašujejo, zakaj je tako sporno, če si ženska privošči drago torbico, če si pa moški kupi kolo za več tiskočakov, pa ni to nič nenavadnega. »Pa kaj koga briga, koliko je dala Manica za taško. Ko da pa dec 6k za picikl in 50k za avto, je pa vse ok,« je zapisala Ula Podojsteršek, sicer poptevejevka. Njeno izjavo je všečkala tud sodelavka Manice J. Ambrožič Jasmina Jamnik.