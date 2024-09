Predsednica za mir

Letošnji mednarodni dan miru so ponovno zaznamovali tudi v Celju. V OŠ Lava so Pozdrav ptic miru ponesli med ljudi že dan prej, obenem pa so v središču Celja izvedli delavnice in širili poslanico miru med prisotne. Najbolj ponosni pa so bili, ker so lahko v prisotnosti in ob podpori predsednice države dr. Nataše Pirc Musar obeležili 20 let prizadevanj, da bi ideja o miru vodila vse otroke, mladostnike in odrasle.

»Mladim je sporočila, da se mir začne z majhnimi koraki – pri sebi. Izpostavila je pomembno zavedanje, kako lahko vsak izmed nas in vsi skupaj prispevamo k mirnejšemu svetu. 55 vojnih žarišč po svetu nas mora navdajati z največjo možno skrbjo, zato so takšna ozaveščanja nujno potrebna,« je povedala ravnateljica Marijana Kolenko.

Želja, da bi bili slišani

Dogodek so v Celju izvedli z veliko srčnosti. »Predvsem pa z željo, da bi bili slišani,« pravi ravnateljica. Izjemno pomembno je tudi spoznanje, da skupaj z OŠ Lava diha še veliko drugih osnovnih in srednjih šol po Sloveniji, tudi nekateri vrtci, nevladne organizacije in tako se ideja širi ter plete mrežo miru po vseh krajih. Zelo veseli so bili tudi osebne poslanice miru predsednice države, ki je zapisala: »Mir je svoboda. Svoboda za vse. Naj te ptice miru poletijo v kraje, kjer divjajo vojne.«