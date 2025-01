Predinova »banda« je dobila novega člana

Eden najbolj prepoznavnih Štajercev Zoran Predin je ponovno postal dedek. Veselo novico je s prijatelji delil kar preko družabnega omrežja in zraven še razkril, da je novemu družinskemu članu ime Brin. »Včeraj nam je naša Zarja rodila vnuka Brina. Dobrodošel v Predinovo bando,« je ob fotografiji ljubkega dečka, ki jo je posnel njegov očka, zapisal glasbenik.

In Predinovi so res banda, če ne že kar klan. Zoran in njegova žena Barbara Lapajne Predin imata skupaj dva otroka, trije so se glasbeniku rodili v prejšnjem zakonu. Prvega vnuka sta zakonca Predin dobila pred 14 leti, ko se je najstarejšemu sinu Andreju rodila hčer Aitani, od takrat pa se je Zoran Predin razveselil skupno že šestih vnukov.

Brin sicer ni prvi otrok Predinove hčerke Zarje, prav na božič pred petimi leti je namreč povila deklico Nio.