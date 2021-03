Pred slovesom se bo razgalil še enkrat

Komedijo Striptiz je v zadnjih šestih letih odigral skoraj 500-krat. FOTO: JAVSNIK.SI

V preteklih letih se jepred nasmejanim občinstvom na vseh koncih Slovenije razgalil skoraj 500-krat. Najslavnejši štajerski slačifant je uspešnico Striptiz v preteklem letu zaradi korone sicer dal na hladno, zdaj pa je zaradi novih podvigov sklenil, da si monokomedija zasluži poslovilni finale pred upokojitvijo. Od nje se bo dokončno poslovil 12. marca ob 20. uri na svoji spletni strani, ob tem pa poudarja, da se Slovenci v vseh teh letih nismo prav nič spremenili.»Še vedno smo zavistni sosedu, naš nasmeh pa je še vedno grenak,« brez dlake na jeziku spregovori o stanju naroda, kot ga vidi sam. Ob slovesu od Striptiza je čustven. »Tudi nostalgičen, saj se spominjam tistih let, ko sem nastopal v živo pred občinstvom, vseh stoječih ovacij, ki sem jih doživel, in seveda zadovoljnih obrazov, ki so zapuščali dvorane. Na zadnji predstavi tega ne bom mogel doživeti, a bodo nekateri gledalci zagotovo na boljšem kot prej, saj se jim ne bo treba urediti, na kavču pa si bodo lahko privoščili skodelico čaja, kozarec vina in kakšen narezek!« pravi vsestranski igralec, ki je že ustvaril novo predstavo, a bo v želji, da bi pred gledalci in gledalkami lahko končno zaigral v živo, s premiero malce počakal. »Prihaja nova zgodba, ki me že precej žuli, in komaj čakam, da jo bom lahko delil s svojim občinstvom,« je neučakan Javšnik.