Poznajo ga potem, da je iz lastnega žepa plačal za nastop zasedbe Laibach (FOTO)

Aleksander Stanislav Jurkovič je v domači Rogaški Slatini in širše bolj poznan kot ljudski ustvarjalec Nani Poljanec. Občina Rogaška Slatina pa se mu je, ob nekaterih drugih zaslužnih občanih, ob letošnjem občinskem prazniku oddolžila s podelitvijo plakete za petintrideset ustvarjalnih in aktivnih let delovanja na področju kulture. Nani Poljanec je v teh letih izvedel več sto projektov na področju ljubiteljske kulture, nekaj tudi večjih. »Povezuje se z najrazličnejšimi uglednimi ustanovami in posamezniki, zaradi česar je glas o njegovem ustvarjanju velikokrat segel po vsej Sloveniji in tudi čez mejo – zlasti na območje nekdanje Jugoslavije in sosednjih držav,« so v Rogaški Slatini zapisali v obrazložitvi ob podelitvi plakete. Nani Poljanec pa ni le kulturni delavec oziroma ljudski umetnik, ampak tudi strastni zbiratelj starin in drugih vrednejših predmetov. V Rogaški Slatini ga poznajo tudi po tem, da je pred dobrimi tremi desetletji iz lastnega žepa namenil denar za nastop kultne zasedbe Laibach v tem zdraviliškem kraju.

Moj največji organizacijski zalogaj se bo z več kot 100 nastopajočimi zgodil oktobra letos.

Sicer pa je njegov drugi dom Beograd, kraljevski dinastiji Karađorđević, ki je vladala na Balkanu od leta 1811 do leta 1945, pa je v svojem ljudskem muzeju posvetil posebno mesto. Ne nazadnje je kralj Aleksandar Karađorđević leta 1909, ko je prvič stopil na slovenska tla, obiskal ravno Rogaško Slatino. »Zelo sem hvaležen in počaščen, da sem prejel plaketo Občine Rogaška Slatina in da so tudi svetnice in svetniki slatinske občine, župan Branko Kidrič, predvsem pa Aleksandra Krumpak s svojo skupino, ki me je predlagala za to nagrado, ter komisija, ki je predlog sprejela, prepoznali moje delo na področju organizacije in povezovanja ljudskega ustvarjanja na kulturno-umetniškem in muzejskem področju ter promociji naše Rogaške Slatine. Na teh poteh sem vse od leta 1988, ko sem zavestno organiziral prvi koncert, pa vse do danes spoznal na stotine čudovitih ljudi iz domačega kraja, regije ter celotne Slovenije, Evrope in z drugih celin sveta. In seveda mojega Beograda. To je največji možen 'kapital' in obenem kolektivna nagrada vsem, ki so zadnjih 35 let podpirali moje projekte in verjeli vame. Pa jih ni bilo malo,« je ob prejemu plakete strnil misli Nani Poljanec, ki seveda že snuje nove projekte.

Od nekdaj ga je zanimala zgodovina Rogaške Slatine. FOTO: MEDIASPEED.net

Nani Poljanec je iz rok župana Branka Kidriča prejel plaketo Občine Rogaška Slatina. FOTO: BLAŽ&MATIC

Z zbirateljstvom se ukvarja od rosnih let. FOTO: TADEJ REGENT

»Nov, do zdaj moj največji organizacijski zalogaj, ki ga snujem od maja 2022, se bo z več kot 100 nastopajočimi zgodil oktobra letos v Rogaški Slatini. Natančneje od 21. do 31. oktobra, ko se bo v enajstih dneh odvilo 35 vrhunskih dogodkov mednarodnega formata, ki bodo razveselili tako najmlajšo publiko v vrtcu pa vse do starejših v Pegazovem domu,« pravi ljudski ustvarjalec Nani Poljanec in čestita tudi vsem preostalim prejemnikom občinskih nagrad.