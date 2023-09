Potrdili težko pričakovano novico: Miha Šalehar se vrača

Eno leto po nepričakovanem slovesu od radijskih valov se pred mikrofon vrača Miha Šalehar. Radijski voditelj je oktobra lani naznanil, da se poslavlja, da je dal odpoved, ker je sit sebe in sistema.

Ob slovesu je dejal, da odhaja vsaj za kakšno leto in da se, če se zvezde 'poklopijo', vrne.

Kot kaže, so se zvezde 'poklopile', saj je se priljubljeni voditelj zdaj čisto zares vrača. Da pogreša radio in si želi nazaj, je priznal že poleti, med pogovorom v podkastu Atmosferci, novico pa je so zdaj potrdili tudi na Valu 202.

»Torek zvečer … kmalu spet,« so zapisali in dodali fotografijo Šaleharja z napisom Toplovod.

Na Valu 202 prav veliko podrobnosti o njegovi vrnitvi niso razkrili so pa zapisali, da oddaj Spetek in Latrine ne bo, se pa na radijske frekvence vrača Toplovod. Poleg te oddaje naj bi Šalehar z ekipo pripravljal še nekaj novega. Kaj, za zdaj ostaja skrivnost. So pa njegovi zvesti poslušalci nad novico navdušeni in komaj čakajo prvo polovico oktobra, ko se bo z radijskih valov znova zaslišal njegov žametni glas.