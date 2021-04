Potrč v spravljivih tonih, to je priznal

O tem, kako je z družino preživel velikonočni konec tedna na Švedskem, se je v zadnji objavi na instagramu razpisal slovenski voditelj. Ob tem je ubral presenetljivo spravljive tone in med drugim tudi priznal, da ima domotožje.Potrč je zapisal, da si je prvič, odkar je na Švedskem, privoščil pivo, družina pa je dan zaključila s slovensko večerjo: polento z mlekom, ki jo ima najrajši njegova hčerka. Ker na Švedskem polente niso mogli kupiti, so jo naročili kar iz Slovenije. »Kljub temu, da nam je ta dežela precej prirasla k srcu, seveda vsi že kar krepko pogrešamo dom in komaj čakamo, da polento spet skuhamo doma.« je zapisal Potrč, ki je bil zaradi svojih pogledov na epidemijo in ukrepe deležen številnih kritik v domovini. »Spoštujmo se, poskusimo razumeti drug drugega in sprejeti, da vsi nimamo enakih pogledov ter prepričanj. Cenimo drug drugega ter cenimo življenje vsak dan. Smejmo se čim več in imejmo se radi. Vsi.«