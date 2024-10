Posnetek, v katerem nastopata Golob in Gabrova, nasmejal številne Slovence (VIDEO)

Voditelj, glasbenik in imitator Tilen Artač je tokrat s svojo sovoditeljico v oddaji Kaj dogaja Alenko Marinič izvedel parodijo na najaktualnejšo temo ta hip - nov obračunski sistem obračunavanja električne energije.

Voditelja sta imitirala predsednika vlade Roberta Goloba in njegovo partnerko Tino Gaber in prepevala o uporabi elektrike v gospodinjstvu po novi tarifi.

Parodija nosi pomenljiv naslov Hej Tina, opala, podpisana pa sta kot glasbenika Goloberner in Tina Štromar. Glasbo sta si izposodila od Wernerja in Brigite Šuler z naslovom pesmi Hej mali, na pomoč, in jo priredila.

Več pa v posnetku spodaj: