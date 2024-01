Poglejte, kako je poslanec SDS izkoristil minute pred kamerami

V državnem zboru poslanci danes potrjujejo novo ministrico za kmetijstvo. Govorimo o Mateji Čalušić iz Svobode, danes še poslanke. Pričakuje se, da bo podporo dobila, je pa razparava precej pestra. Mnogi, govorimo o opoziciji, so se dotaknili njene napačno navajane izobrazbe, omenjali so pomanjkanje kompetenc in njeno neizkušenost, tudi zaradi njene starosti ali bolje rečeno – mladosti. Zaenkrat še poslanka je sicer stara 36 let.

O njeni mladosti je spregovoril tudi poslanec SDS Tomaž Lisec. Slušatelje in gledalce je opozoril, da pri pravih zagovarjajo mladost, pri nepravih pa jo grajajo. Ob tej priložnosti je izpostavil svojega mlajšega kolega Žana Mahniča in mu med govorom pred kamero čestital za rojstni dan. Praznuje ga namreč prav danes in je dve leti mlajši od zelo verjetne ministrice za kmetijstvo.

»Mladost ni nekaj slabega, ampak je včasih prednost,« sicer priznava Lisec.