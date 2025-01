Posebno gledališko doživetje: skupaj na odru

Jutri ob 18. uri bo v Križankah na ogled edinstvena uprizoritev 3 SESTRE REMIX. Inovativna produkcija je nastala pod umetniško vizijo režiserja Ivice Buljana.

Avtorji predstave raziskujejo ključna vprašanja sodobne družbe – kako najti srečo v svetu instant zadovoljstva, kako se soočiti z neizpolnjenimi pričakovanji in kakšna je vloga umetnosti v družbi, ki pogosto favorizira površinske vrednote. Predstava združuje tudi mojstrstvo dveh letošnjih prejemnikov prestižne Severjeve nagrade – Lovra Zafreda in Kaje Petrovič.

Tudi ostali vrhunski igralci bodo s svojo izjemno interpretacijo in energijo ponovno oživili brezčasno klasiko Antona Pavloviča Čehova v sodobni preobleki: Aleksandra Balmazović, Uroš Fürst, Olga Grad, Jernej Markelj, Gal Oblak, Saša Pavlin Stošić, Jožef Ropoša, Joakim Tasić in Milena Vasić. Vsekakor pa to ni zgolj predstava, temveč edinstvena umetniška izkušnja, ki klasično dramaturgijo prepleta s sodobnimi elementi, kot so interaktivna glasba DJ Jamirka, vizualno osupljive video projekcije in sodobno postavljena scenografija Lazarja Bodrože.