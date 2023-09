Popolna zmeda na Kmetiji, je tekmovalka res omrežila glavo družine?

Tokrat je družini čakala prav posebna naloga, saj sta morali sodelovati. Gospodarica Nada je naznanila, da bodo morali v tem tednu pokazati, ali znajo sodelovati. Družini bosta morali postaviti kokošnjak, in sicer točno na sredini ograje, ki je ločevala oba dela posestva, potem bo ocenjevala natančnost in izgled.

Kristijan Kozole FOTO: Voyo, zaslonski posnetek

Veliko taktiziranja

Franc Rajšp kot glava družine sploh ni prišel na trg, da bi si ogledal načrt za kokošnjak, ampak je tja poslal Marcela in Žana. Tim je s kančkom zadovoljstva komentiral, da nastaja zmeda, da so navodila zgrešena, vodji pa ne znata motivirati. Kristijan Kozole kot glava druge družine pa je trdil, da ima vse v glavi in da je samo pustil člane, da izrazijo svoje mnenje, da pa bodo na koncu delali po njegovih načrtih oziroma načrtih gospodarice Nade.

Tim Novak FOTO: Voyo, zaslonski posnetek

Novinar pod krinko Luka je potrdil, da na posestvu vlada popolna zmeda, a da Tim trpi, ker nima več pozornosti. Tim je menil, da je glavo družine Kristijana omrežila Mateja in da je zaradi nje zmeden. Res se je bolj kot nalogi posvečal taktiziranju s sotekmovalko, saj bi se rad znebil Tima.