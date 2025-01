Polka na velikem platnu! Slovenska glasbena dediščina navdušila tuje produkcije

Kot smo izvedeli iz zanesljivih virov, bomo eno od skladb iz zakladnice slovenske narodnozabavne glasbe slišali v filmu, ki nastaja v koprodukciji z Vivo filmom, RAI in nemško produkcijsko hišo Maze Pictures, režira pa ga Francesco Sossai.

Gre za skladbo z naslovom Slovenski muzikant, za katero je glasbo napisal Toni Sotošek, besedilo Milan Jež, izvedel pa ansambel Tonija Sotoška. Doživela bo torej mednarodno potrditev. Gre za polko, ki jo zaznamujeta odličen glasbeni pristop ter vokalni izraz, italijanski studio Vivo film pa jo bo uporabil za eno od scen v svojem celovečernem filmu.

V njem sicer ne bo nastopal Sotošek z ansamblom, temveč bo, kot smo izvedeli, zgolj uporabljena oziroma slišana njegova glasba, kar je znak izjemne kakovosti. Kot smo še izvedeli neuradno, je scena že posneta in je uspela, film pa naj bi premiero doživel konec letošnjega ali v začetku prihodnjega leta.

Toni Sotošek z družino oktobra lani na snemanju oddaje Glasbeni pozdrav na RTV

Še vedno ima delovni naslov Le Città della Pianura oziroma po naše Mesto na ravnini. Novica nas je dosegla ravno v trenutku, ko se Sotošek s svojimi družinskimi člani in drugimi gosti pripravlja na koncert z naslovom Antonov koncert, ki bo ta petek v športni dvorani v Krškem. Ob spremljavi Big banda Krško bodo na njem sodelovali harmonikarji Tonija Sotoška, Janeza Lekšeta in Boštjana Povšeta, otroški pevski zbor OŠ Koprivnica, Folklorna skupina s Senovega, ansambla Murni in Nemir, Dušan Topolovec, družina Kokot ter humoristka Mama Manka.

Dogodek bo povezovala Bernarda Žarn, posebni gostje pa bodo Sašo, Gregor in Monika Avsenik.