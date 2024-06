Poglejte ta krasni prizor po Rogličevi zmagi na dirki: na odru sta se mu pridružila sinova (VIDEO)

Primož Roglič je novi skupni zmagovalec zahtevne Dirke po Dofineji. V zadnji etapi se je moral za skupno zmago še kako potruditi in iztisniti iz sebe zadnje atome moči, a mu je na koncu le uspelo in je v skupnem seštevku za osem sekund prehitel drugouvrščenega Američana Mattea Jorgensona. Na odru za zmagovalce sta se našemu šampionu pridružila sinova Lev ter Aleks in nastal je lep kader, ki si ga lahko ogledate tukaj od 1:13 dalje.

Kot lahko vidimo v videu, je bil Lev tisti, ki je na odru prišel do cvetja, ki je bilo sicer mišljeno za njegovega očeta. Tega je želel tudi na eni od prejšnjih dirk, a mu ga ni uspelo dobiti, je pa Primož simpatičnemu Levu takrat odstopil pokal.

Lev je navduševal že na številnih kolesarskih dirkah. Na eni je na zmagovalnem odru naredil telemark. Tega je njegov oče na dirkah že večkrat naredil v znak zmagoslavja.

Pred Primožem Rogličem je zdaj dirka leta - Dirka po Franciji. Upajmo, da posledice drugega padca na Dirki po Dofineji, pri katerem jo je skupila njegova operirana rama, niso hude in se bo lahko Roglič na francoski pentlji predstavil v dobri izvedbi.