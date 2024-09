Poglejte, na kakšna vprašanja je odgovarjala Denise Dame! »Zdravljico je napisal Ivan Cankar,« pravi

Prihaja nova sezona kontroverznega srbskega resničnostnega šova Zadruga, ki je znan predvsem po nasilju, spolnosti in visokih denarnih nagradah. Že drugič se ga bo udeležila slovenska starleta Denise Dame, tokrat bodo tekmovale le znane osebe. Zadruga je bila sicer lansko leto ukinjena po 6 letih, sedaj pa se vrača na male zaslone.

Med tekmovalci so bili v preteklosti celo nekdanji zaporniki, prizori nasilja in kletvice so med predvajanjem šova čez dan cenzurirani, ponoči pa jih predvajajo brez omejitev. Koroška starleta pričakuje, da bo odnesla glavno nagrado.

»Pričakujem zmago, saj sem po nekaterih podatkih favorit. Vi samo glejte, imam veliko pripravljenega,« je napovedala prsata vplivnica, ki že nekaj let ne živi več v Sloveniji. »O nagradah in dnevnicah se seveda ne sme govoriti, ker obstajajo pogodbe, ki to prepovedujejo. Z glavno nagrado si bom kupila nepremičnino v Dubaju, kjer bom začela svojo novo poslovno avanturo,« je razkrila.

Upajmo, da v prihajajoči poslovni avanturi ne bo potrebovala osnovnošolskega znanja, saj v tem primeru verjetno ne bo preveč uspešna. Meni namreč, da je Zdravljico napisal Ivan Cankar, in to še ni vse. Več v videoposnetku.

Pa vi? Poznate odgovore na vprašanja?

