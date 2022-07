Poglejte, kje smo ujeli znanega Slovenca

»To je moj dopust, pa tudi sicer je barka del mojega življenja. Sem namreč strasten mornar in brez barke si ne predstavljam dopusta. To je odklop, ko si nekje na samem. S Patricijo se zapeljeva na morje, na vodo in v tišini šepetanja valov zares uživava,« nam je zaupal Gianni Rijavec, ki ima kot vsi glasbeniki v teh dneh veliko dela.

Dan pred državnim praznikom je koncertiral na Vranskem, 2. julija pa je nastopil na še enem slovenskem biseru, gradu Prem. In to z vrhunsko glasbeno zasedbo, godalnim kvartetom in spremljevalnim pop ansamblom, v katerem so Tatjana Novak, Matjaž Švagelj in drugi.