Poglejte, kje se te dni potika Domen Valič

Domen Valič, igralec in televizijski voditelj, ki je postal prepoznaven po svojih vlogah v televizijskih serijah in šovu Znan obraz ima svoj glas, se trenutno mudi na Poljskem, kjer pridno vadi plesne korake za snemanje reklame. Sledilcem je ponudil vpogled v zakulisje in z njimi delil svoje razmišljanje. Očitno se njegovi sodelavci pogosto ne pripravijo na snemanje tako, kot bi se morali ...

»Vaja dela mojstra! Če želiš snemati hitro in gladko, si moraš vzeti čas za pripravo,« je zapisal na Instagramu. »Že tako dolgo nisem snemal nečesa, kjer bi vsi vedeli, da potrebujemo čas za vaje in priprave. Ljudje prevečkrat želijo samo nekaj na hitro posneti in končati, potem pa so presenečeni, da ni izpadlo tako, kot so si zamislili,« je poudaril.

»Zelo sem hvaležen vsem, ki so sodelovali pri tem televizijskem spotu, da vedo, kaj je potrebno, da je delo opravljeno profesionalno in tako, da si nanj potem lahko ponosen.«

»Odlično delo, vsi,« je zadovoljno dodal na koncu.

Poleg snemanja v tujini pa se Domen trenutno ukvarja s svojo monokomedijo Žigolo, s katero nastopa po Sloveniji.